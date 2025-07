Lautaro Martínez detona Inter de Milão após eliminação para o Fluminense

O atacante da Inter de Milão, Lautaro Martínez, criticou a postura da equipe italiana na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O capitão, sem citar nomes, afirmou que quem não quiser ficar no clube, pode ir embora.

"Não quero perder. Agora quero dizer uma coisa: aqui você tem que querer ficar. Entendeu? Porque aqui lutamos por objetivos. A mensagem é clara: quem quiser ficar, fica, quem quiser sair, sai. Fazemos tudo aqui e já vi muitas coisas de que não gostei. Sou o capitão e quero continuar no topo. A mensagem é clara. Quem não quiser ficar, adeus", comentou Lautaro, em entrevista à DAZN.

A imprensa italiana especulou que as críticas do camisa 10 foram direcionadas principalmente ao meio-campista Hakan Çalhanoglu. O turco possui contrato até 2027 com a Inter e não participou do Mundial. Beppe Marotta, diretor esportivo da Inter de Milão, acredita que os comentários foram mesmo para o meia.

"A fala de Lautaro Martínez ("quem quiser sair da Inter, saia") é muito significativa. Ele é o capitão e quer um senso de pertencimento. Eu sempre disse que, quando um jogador diz que quer sair, a porta está escancarada. O Lautaro não disse isso, mas eu digo: o discurso se refere a Çalhano?lu. Mas não devemos culpar Çalhano?lu, vamos conversar com ele. Se houver condições para nos separarmos, faremos isso sem problemas", disse.

Considerada uma das favoritas ao título, a Inter de Milão enfrentou dificuldades no Mundial de Clubes. Integrante do Grupo E, o time iniciou sua trajetória no torneio com um empate sem gols com o Monterrey. Na segunda rodada, os italianos venceram o Urawa Reds de virada por 2 a 1. Já na rodada final, bateu o River Plate por 2 a 0 com dois gols após a expulsão de Martínez Quarta.

A Inter de Milão se despediu da competição nas oitavas de final. A equipe italiana sofreu gols de Germán Cano e Hércules e acabou derrotada pelo Fluminense.