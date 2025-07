Juiz venezuelano revolta sauditas e 'inova' ao explicar gol do City

O primeiro gol da partida entre Manchester City e Al Hilal, marcado pelos ingleses, foi polêmico e gerou uma revolta dos sauditas com o árbitro da partida, o venezuelano Jesus Valenzuela. Os jogadores do Hilal se recusaram a reiniciar o jogo, e o juiz precisou "inovar". Mesmo sem ter ido ao vídeo para checar o lance do gol, anunciou pelo sistema de som a todo o estádio o que havia decidido.

No lance, uma bola é cortada pela defesa do Al Hilal e toca no braço do lateral Ait-Nouri. A interpretação do árbitro foi de toque involuntário e, desde 2023, a Fifa recomenda que lances assim só sejam invalidados se a bola tocar no braço do autor do gol, o que não foi o caso em Orlando. Ait-Nouri botou a bola na área e, após rebatida da defesa, Bernardo Silva fez o gol do Manchester City. Na hora, os defensores do Al Hilal reclamaram do toque.

Mas a revolta mesmo veio depois que o telão do estádio mostrou o lance. Os jogadores do time saudita foram todos para cima de Valenzuela, que ficou irredutível e se recusou a ir ao VAR para rever o lance - o protocolo indica que todos os gols são revisados e é o árbitro de vídeo quem chama o árbitro de campo para rever alguma decisão, o que parece não ter sido o caso. Ainda assim, os jogadores do Al Hilal se recusavam a dar o reinício.

Valenzuela, então, falou em inglês macarrônico. "It is not hand ball", não é falta por bola na mão e encerrou em bom castellano. "Listo!", ou seja, não é falta e acabou, "pronto". Só então a partida foi recomeçada. Geralmente, os árbitros só anunciam decisões após terem de rever alguma coisa no monitor do VAR.

Quando houve a pausa para hidratação, o brasileiro Marcos Leonardo, do Al Hilal, sequer ouviu instruções do técnico Simone Inzaghi e passou toda a pausa argumentando com o venezuelano e reclamando do lance.