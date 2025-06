Joshua Van aposta na confiança para vencer o campeão Alexandre Pantoja no UFC

Candidato ao título peso-mosca (57 kg) do UFC, Joshua Van não esconde a confiança diante do maior desafio de sua carreira. Após superar Brandon Royval por decisão unânime no UFC 317, num duelo que conquistou o prêmio de 'Luta da Noite', e, ao que tudo indica, garantir a chance de disputar o cinturão contra o campeão Alexandre Pantoja, o jovem de 23 anos demonstrou segurança nas próprias habilidades e afirmou estar pronto para assumir o topo da divisão.

Mesmo diante de um adversário experiente e dominante como Pantoja, Van manteve a tranquilidade. Em entrevista coletiva após a vitória, destacou que sua ascensão já fazia parte dos planos.

"Eu e minha equipe sempre soubemos do que somos capazes. Nada me surpreendeu. Eu sabia que sempre estaria aqui, no primeiro lugar. Lembra que eu trouxe meu nome? Agora, é o número 1: Joshua Van", declarou.

Após a vitória de Pantoja sobre Kai Kara-France, o lutador de Mianmar entrou no cage para um primeiro encontro frente a frente com o campeão. Com um estilo agressivo e foco na trocação, Van vem chamando atenção pela sua capacidade ofensiva, mas garante que está longe de ser um atleta unidimensional.

"Vocês sabem que minha defesa de quedas está afiada também. Ele nunca enfrentou Joshua Van. Em breve, vamos descobrir... Eu sou Joshua Van. Não luto como esses caras. Vai ser uma luta totalmente diferente. Esta é uma nova era do MMA... O legado que ele tem nessa divisão - vencê-lo só vai engrandecer o meu próprio legado", afirmou o desafiante.

Bilhete premiado

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Alexandre Pantoja revelou que o rival conquistou um verdadeiro "bilhete premiado". Originalmente, o adversário de Royval seria Manel Kape, que acabou lesionado dias antes do evento. Van, que havia lutado menos de um mês antes, foi o escolhido para substituí-lo. Com a vitória, o jovem ampliou sua sequência para cinco triunfos consecutivos no UFC - o último deles, o mais decisivo da carreira até aqui.

Com a disputa de cinturão encaminhada, Joshua Van se prepara agora para estudar o jogo do brasileiro com mais profundidade. Até aqui, a confiança o levou longe - e ele acredita que isso é apenas o começo.

