Jonny Evans anuncia aposentadoria e assume papel de supervisor da base no Manchester United

O zagueiro do Manchester United, Jonny Evans, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira, encerrando uma carreira que incluiu três títulos da Premier League. Longe dos campos, o defensor de 37 anos assumirá uma nova função no clube, supervisionando empréstimos e desenvolvimento de jogadores.

"Quero anunciar oficialmente minha aposentadoria da carreira de jogador, não com tristeza, mas com orgulho, gratidão e entusiasmo pelo próximo capítulo", disse o jogador se referindo aos próximos passos em sua carreira.

Evans se tornou um agente livre no final da temporada, após sua segunda passagem pelo United, tendo se formado nas categorias de base. Ele também jogou pelo West Bromwich Albion e Leicester, em uma carreira na qual atuou 107 vezes pela Irlanda do Norte. Seus outros grandes troféus foram a Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.

Evans já vinha amadurecendo a ideia de seguir uma nova atividade ligada ao futebol e está atualmente concluindo sua formação como treinador. Seu cargo oficial no Manchester United é chefe de empréstimos e caminhos.

"Tendo acabado de encerrar sua excepcional carreira como jogador, Jonny é o modelo perfeito para nossos jovens jogadores", disse Jason Wilcox, diretor de futebol do United. "O conhecimento de Jonny sobre o que é preciso para ter sucesso no Manchester United será de grande benefício para cada um deles, à medida que continuamos a desenvolver talentos de classe mundial, capazes de atuar em nosso time principal."