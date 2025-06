Jogo do Fluminense hoje (30) no Mundial de Clubes: horário e onde assistir ao vivo

O Fluminense encara a Inter de Milão hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Tricolor ficou em segundo no Grupo F, com cinco pontos. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor iniciou sua campanha com um empate sem gols contra o Borussia Dortmund e garantiu a vaga ao empatar com o Mamelodi Sundowns na rodada final.

A Inter de Milão avançou às oitavas como líder do Grupo E, somando sete pontos. Vice-campeã europeia, a equipe italiana chega embalada após a vitória por 2 a 0 sobre o River Plate, resultado que confirmou sua classificação.

O chaveamento das quartas de final está definido. O vencedor do confronto vai enfrentar Manchester City ou Al-Hilal.

Inter de Milão x Fluminense -- Mundial de Clubes 2025