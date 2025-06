Jogador da base consegue rescisão indireta com o Corinthians na Justiça

O atacante Franco Delgado, da base do Corinthians, conseguiu a rescisão indireta com o clube na Justiça do Trabalho. A decisão foi tomada pelo 2º Núcleo de Justiça 4.0 do TRT da 2ª Região e publicada no site oficial do órgão na tarde desta segunda-feira.

A Justiça do Trabalho "concedeu tutela de evidência e reconheceu a rescisão indireta" entre jogador e clube devido à falta de pagamento de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A decisão cabe recurso.

O órgão determinou que a rescisão do vínculo contratual de Delgado seja publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF em até cinco dias, permitindo assim que o uruguaio assine com outro clube. O não cumprimento da ordem acarretará em multa de R$ 10 mil por dia.

Franco Delgado alegou, no processo, que as parcelas do FGTS estão atrasadas há "vários meses" e ainda afirmou que o vínculo contratual com o Corinthians estaria o impedindo de acertar com outra equipe.

O Corinthians, por sua vez, reconheceu a falta de pagamento das parcelas referentes ao fundo de garantia nos meses de maio, junho e dezembro de 2024, além também dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025.

Apesar disso, o clube também se defendeu e disse que Delgado deseja se livrar do pagamento de indenização, mencionando também que os salários estão sendo quitados em dia.

Revelado pelo Danubio, do Uruguai, Franco Delgado chegou ao Corinthians em março do ano passado para representar a equipe sub-20. O atacante, porém, não vingou e disputou apenas 13 partidas pelo Timãozinho, com dois gols marcados.