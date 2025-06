Fonseca brilha nos momentos importantes e vence em Wimbledon pela 1ª vez

João Fonseca fez sua primeira partida em Wimbledon na Quadra 1 - a segunda maior do complexo - e contra um britânico, mas lidou bem com o ineditismo da situação. Depois de um primeiro set equilibrado, salvando break points na reta final, o brasileiro disparou no segundo set e anotou uma grandíssima virada no tie-break da terceira parcial. No fim, saiu de quadra com uma bela vitória por 6/4, 6/1 e 7/6(5) sobre Jacob Fearnley (#51 do ranking), carimbando seu lugar na segunda rodada.

O carioca, atual número 54 do mundo, é o tenista mais jovem entre os 128 participantes da chave de simples e, com o resultado desta segunda-feira, torna-se o primeiro jovem de 18 anos a alcançar a segunda rodada de Wimbledon desde 2021, quando Carlos Alcaraz, atual bicampeão do torneio, venceu seu desafio de primeira rodada.

O próximo obstáculo para o número 1 do Brasil será o vencedor do jogo entre o americano Jenson Brooksby (#101) e o holandês Tallon Griekspoor (#29), que será realizado ainda nesta segunda-feira. Ambos vêm de bons resultados na última semana. Griekspoor foi campeão do ATP 250 de Maiorca, enquanto Brooksby foi vice no ATP 250 de Eastbourne.

Em números

Nos três slams que disputou este ano, Fonseca venceu na estreia. Seu melhor resultado até agora veio em Roland Garros, quando alcançou a terceira fase após derrotar Hubert Hurkacz e Pierre-Hugues Herbert.

João agora soma duas vitórias na grama em toda carreira em torneios de nível ATP. Seu triunfo anterior veio há uma semana, no ATP 250 de Eastbourne, quando bateu o belga Zizou Bergs.

Com o resultado de hoje, Fonseca abre 3-0 no histórico de confrontos diretos contra Fearnley. Ele também bateu o britânico na semifinal de Challenger de Camberra e na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Como aconteceu

O primeiro set foi equilibrado, com chances para ambos tenistas. Primeiro, Fonseca teve quatro break points no quarto game, mas Fearnley se salvou de todos, inclusive contando com dois erros não forçados do brasileiro e um erro de devolução em um bom segundo saque. Mais tarde, o brasileiro que se viu sacando em 0/40 no nono game, mas Fonseca também escapou. No fim, foi Fearnley quem sucumbiu. Com 4/5 no placar, o britânico ficou 0/40 abaixo quando jogou uma direita na rede. No ponto seguinte, cometeu uma dupla falta e viu João comemorar o set: 6/4.

O momento passou a ser todo do brasileiro, que chegou a vencer 15 pontos seguidos. Foi nesse embalo que Fonseca voltou a quebrar Fearnley no segundo game do segundo set - novamente graças a uma dupla falta do britânico em um break point. João abriu 3/0 e, depois disso, só perdeu um ponto com seu serviço até o fim do set, que terminou por 6/1.

Set point salvo para fear reação de rival

Fearnley conseguiu reequilibrar o jogo no terceiro set. Mesmo sem ameaçar o saque de Fonseca, o tenista da casa voltou a confirmar seus games de saque sem passar sufoco. O brasileiro só foi ter um break point no 11º game, com o placar em 5/5, mas Fearnley se salvou com um ace. Empurrado pela torcida, o britânico foi ao ataque no game seguinte e conseguiu seu primeiro break point desde o primeiro set - o que também significava um set point - mas Fonseca se salvou vencendo um rali com um erro não forçado do rival. A parcial, então, foi decidida no tie-break, e Fearnley começou melhor, abrindo 4/2 com um mini-break conquistado em um grande voleio. Quando Fonseca subiu mal à rede no ponto seguinte, o tenista da casa fez 5/2. O britânico, porém, desperdiçou a vantagem ao cometer uma dupla falta e jogar uma direita na rede. Fonseca aproveitou. Disparou dois aces, fez 6/5 e chegou ao match point. Fearnley, então, errou outra direita e viu o brasileiro comemorar.