Fonseca se desculpa após estreia e prega mantra com 1ª vitória em Wimbledon

Do UOL, em São Paulo

Bem-humorado, João Fonseca pediu desculpas aos britânicos na quadra 1 de Wimbledon após conquistar sua primeira vitória no Grand Slam inglês diante de um tenista local. O brasileiro de 18 anos despachou Jacob Fearnley em 3 sets diretos e ainda revelou qual a "chave" para o seu sucesso meteórico.

Significa muito [1ª vitória em Wimbledon]. É muito especial, meu Grand Slam favorito desde a infância. É um prazer, peço desculpa vencer contra um britânico, obrigado pelo apoio aqui, por respeitarem o tênis, Jacob é um grande amigo e jogador, espero enfrentá-lo de novo

Estive trabalhando muito [desde o ano passado] e jogando um bom tênis. Acho que a chave [para o sucesso] é acreditar, trabalhar e sonhar.

João Fonseca, na quadra após vitória na estreia em Wimbledon

O que aconteceu

Fonseca venceu com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6(5) em partida de 2h de duração. O brasileiro começou se impondo, atropelou o adversário no segundo set e confirmou a vitória freando uma reação no tie-break decisivo.

O carioca de 18 anos se torneio o tenista mais jovem a vencer no Grand Slam britânico desde Carlos Alcaraz, em 2021. O fenômeno espanhol é o atual bicampeão de Wimbledon.

O brasileiro enfrenta na próxima fase o vencedor de Griekspoor x Brooksby, que se enfrentam mais tarde.