João Fonseca vence Fearnley e chega à segunda rodada em sua estreia em Wimbledon

LONDRES (Reuters) - O promissor brasileiro João Fonseca eliminou o britânico Jacob Fearnley na primeira rodada de Wimbledon, com uma vitória por 6-4, 6-1 e 7-6(5) nesta segunda-feira, confirmando suas credenciais como um dos mais empolgantes jovens talentos do tênis.

Fonseca, aos 18 anos, o homem mais jovem na chave masculina de simples e em sua estreia em Wimbledon, usou a potência e a variedade de seu saque e seu brutal forehand, sua marca registrada, para superar Fearnley, de 23 anos, que, na 51ª colocação no ranking, está três posições acima do brasileiro.Foi a terceira vitória do brasileiro sobre Fearnley este ano e ele aproveitou o saque nervoso e irregular do britânico, que cometeu 10 duplas faltas na partida, muitas vezes em momentos cruciais.Fearnley se recuperou no terceiro set e forçou um tiebreak, mas o brasileiro, com a cabeça fria, fez dois aces para chegar ao match point e venceu o jogo quando o britânico mandou uma devolução para fora.

(Reportagem de Clare Lovell)