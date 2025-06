João Fonseca 'pede desculpa' à torcida por vencer britânico em Wimbledon

João Fonseca não escondeu a alegria por sua primeira vitória na grama de Wimbledon, nesta segunda-feira. O jovem tenista brasileiro realizou o sonho de jogar no Grand Slam britânico numa estreia justamente contra um atleta da casa, Jacob Fearnley, 51º do mundo. Ao fim da partida, pediu "desculpas" à torcida pelo resultado.

"Desculpem por ter vencido um britânico! Muito obrigado pelo apoio! Obrigado por respeitar o tênis. Jacob é um grande amigo", disse Fonseca logo após a vitória por 3 a 0. Ao longo da partida, a torcida não escondeu a preferência pelo tenista britânico, porém sem atrapalhar o desempenho do brasileiro.

Depois de um difícil terceiro set, decidido somente no tie-break, Fonseca celebrou a vitória. "Significa muito para mim. É muito especial pra mim (vencer aqui), é o meu Grand Slam favorito", destacou.

Fonseca fez sua estreia na chave principal do Grand Slam britânico após ter perdido logo em seu primeiro jogo no qualifying, a fase preliminar, no ano passado. Na ocasião, tinha ranking acima do Top 200, lembrou o entrevistador da organização ainda em quadra. "Qual foi o segredo da sua evolução?", perguntou. "Trabalho. Tenho trabalhado muito e acreditado que posso jogar um bom tênis. Acho que o segredo é trabalhar, acreditar e sonhar", respondeu o brasileiro.

ESTREIA NO TOP 50

O resultado desta segunda deve levar o brasileiro ao Top 50 pela primeira vez em sua carreira. Fonseca subiu para o 54º lugar do ranking da ATP na atualização desta segunda. E, com a vitória, pode aparecer em 47º, a depender, claro, de resultados de outros jogos ao longo da competição. Se a entrada no Top 50 se confirmar, o tenista de 18 anos será o mais jovem desta restrita lista.