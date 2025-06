João Fonseca mantém a frieza no calor de Londres para chegar à 2ª rodada de Wimbledon

Por Clare Lovell

LONDRES (Reuters) - O brasileiro João Fonseca mostrou frieza para superar a torcida adversária e alguns momentos de tensão para conquistar uma vitória imponente por 6-4, 6-1 e 7-6(5) sobre o britânico Jacob Fearnley em Wimbledon nesta segunda-feira, quando a temperatura ultrapassou os 30 graus Celsius.

"O verão o Rio é muito quente. Estou mais acostumado do que os europeus", disse o jovem de 18 anos.

Fonseca, número 54 do mundo, que vem subindo vertiginosamente no ranking neste ano, disse que estava muito nervoso em sua estreia na chave principal de Wimbledon, mas que isso não transpareceu.

"Acho que meus saques me ajudaram muito com o nervosismo hoje. Servi muito bem", disse.

Com 4-4 e 0-40 de desvantagem no primeiro set, e com Fearnley, 51º do ranking, aparentando estar em bom momento, Fonseca se manteve calmo e fez os 15 pontos seguintes para vencer o primeiro set e começar o segundo set em vantagem.

"Ele estava jogando melhor", disse Fonseca. "Provavelmente, se ele me quebrasse, ele faria o set e as coisas seriam mais fáceis para ele."

Fearnley ameaçou voltar à partida no tiebreak do terceiro set, com uma vantagem de 5-2, mas, novamente, o brasileiro encontrou aquele temperamento frio e produziu dois aces seguidos.

"Quando ele estava sacando em 5-2, fez uma dupla falta. Eu disse a mim mesmo: 'Essa é a minha chance'", afirmou Fonseca.

"Então, fiquei muito feliz com a maneira como consegui administrar os pontos importantes, fazendo bons saques e aumentando o nível."

Fonseca, ex-número um do mundo juvenil, tem uma grande torcida brasileira que o acompanha nos torneios pelo mundo, mas só ouviu algumas poucas vozes em português na torcida nesta segunda-feira.

"Normalmente eu jogo com a torcida a favor. O público normalmente está do meu lado", disse ele, acrescentando que os espectadores foram respeitosos, apesar de torcerem por seu adversário.