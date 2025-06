João Fonseca comemora vitória em estreia e ressalta paixão por Wimbledon

O brasileiro João Fonseca estreou com tudo no Grand Slam de Wimbledon. Nesta segunda, o carioca venceu o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0 e avançou à segunda rodada do torneio inglês.

Após o jogo e com bom humor, Fonseca comemorou a vitória diante de um tenista da casa e revelou sua paixão pelo Grand Slam.

"Significa muito. É muito especial para mim estar aqui, no meu Grand Slam favorito. Eu assistia todas as partidas quando era pequeno. Me desculpem por eliminar um tenista britânico (risos). Muito obrigado pelo suporte que vocês me deram nesta segunda. Obrigado por respeitarem o tênis. Jacob é um grande amigo e um grande adversário", disse João.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wimbledon (@wimbledon)

Chave para a vitória

Em seguida, João admitiu que estava nervoso no início da partida. Além disso, o brasileiro falou sobre a evolução desde que esteve em Wimbledon no ano passado, quando foi eliminado ainda na fase de qualificação.

"Fiquei nervoso sim (risos). Senti que nós dois estávamos nervosos no início, sem rallys, apenas confirmando nossos saques. É uma quadra linda aqui, é um sonho, estou muito feliz com esta oportunidade", disse o brasileiro.

"A chave é trabalhar muito. Eu trabalhei muito para chegar neste grande nível de tênis. A chave é trabalhar, acreditar e sonhar muito", finalizou João.

Na segunda rodada, João Fonseca aguarda o vencedor do jogo entre o americano Jenson Brooksby e o número 31 do mundo, o holandês Tallon Griekspoor. A partida entre os dois acontece ainda nesta segunda-feira.