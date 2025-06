Lateral reencontra o City após acusar Guardiola de mentir em saída polêmica

João Cancelo, lateral do Al-Hilal, revê o Manchester City, hoje, no Mundial, dois anos após deixar o clube pelas portas dos fundos e acusar o técnico Pep Guardiola de mentir.

Adeus com climão

João Cancelo deixou o City em 2023 após perder espaço. Antes titular, o lateral português viu Aké e Rico Lewis ganharem espaço e pediu para sair.

Rumores esquentaram a saída. A imprensa inglesa especulou que Cancelo criou "climão" dentro do elenco por não aceitar a reserva. Pep Guardiola esquentou ainda mais os boatos ao dar indícios disso em entrevistas.

Cancelo passou a ser emprestado. Ele defendeu Bayern de Munique e Barcelona até ser comprado pelo Al-Hilal por 25 milhões de euros (R$ 160,4 milhões na cotação atual) em 2024.

O lateral acusou Guardiola de mentir e disse que o City foi ingrato com ele. Ele comentou a saída do clube quando estava no Barcelona e ainda pertencia aos ingleses.

Mentiras foram contadas [por Guardiola]! Nunca fui um mau companheiro para eles. Pode perguntar tanto ao Aké como ao Rico. Não tenho nenhum complexo de superioridade ou inferioridade em relação a eles, mas é a opinião do mister [...] As pessoas só vão se lembrar disso porque o mister Guardiola tem muito mais força do que eu quando diz alguma coisa e eu prefiro estar na minha. Prefiro saber que estou dizendo a verdade. Me sinto realizado com aquilo que fiz. Sou uma pessoa transparente, nunca menti.

Fiquei (triste) porque não é verdade. Acho que o Manchester City foi um bocado ingrato comigo ao falar isso, porque fui um jogador muito importante nos anos em que lá estive. Nunca faltei com o meu compromisso com o clube, com os torcedores e sempre dei tudo de mim. João Cancelo, ao jornal A Bola

Nova fase

João Cancelo reencontrou o bom futebol na Arábia Saudita. Ofensivo e versátil, ele pode jogar pelos dois lados do campo e compõe até a linha de ataque se preciso.

Cancelo tem 37 jogos disputados pelo Al-Hilal desde a sua chegada e soma dois gols e dez assistências.

Ele deve ser titular no jogo de hoje, pelas oitavas de final do Mundial. Al-Hilal e Manchester City se enfrentam às 22h (de Brasília), em Orlando.