Inter de Milão x Fluminense no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

Inter de Milão e Fluminense medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Inter garantiu vaga nas oitavas liderando o Grupo E, com sete pontos. A equipe italiana, que foi vice-campeã da Champions League, carimbou sua classificação ao vencer o River Plate por 2 a 0 em sua última partida da fase de grupos.

Do outro lado, o Fluminense avançou em segundo lugar no Grupo F, somando cinco pontos. O Tricolor de Renato Gaúcho confirmou a vaga ao empatar com o Mamelodi Sundowns.

Inter de Milão x Fluminense -- Mundial de Clubes