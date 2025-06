Inter de Milão x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

A Inter de Milão avançou na liderança do Grupo E. Vice-campeã europeia, a equipe italiana vem de uma boa exibição na vitória por 2 a 0 diante do River Plate, que garantiu a classificação.

O Fluminense terminou na segunda colocação do Grupo F. A equipe de Renato Gaúcho garantiu a classificação no empate diante do Mamelodi Sundowns.

O chaveamento das quartas de final está definido. O vencedor do confronto vai enfrentar Manchester City ou Al-Hilal.

Inter de Milão x Fluminense -- Mundial de Clubes