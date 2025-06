Flu faz no começo e no fim, vence Inter e garante 2 brasileiros entre os 8

O Fluminense foi letal no começo e no fim do jogo, resistiu à pressão, venceu a Inter de Milão por 2 a 0, em Charlotte, e se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Cano precisou de só três minutos para abrir o placar. O argentino mostrou oportunismo e aproveitou indecisão da defesa para fazer o primeiro gol do jogo no Bank of America Stadium.

Fábio e a trave evitaram o empate no aperto. A Inter pressionou com tudo, e Lautaro Martínez quase deixou tudo igual, mas não conseguiu vencer o goleiro e o poste.

Hércules decidiu a parada nos acréscimos. A estrela do jovem brilhou após ele sair do banco no segundo tempo.

O Brasil tem dois representantes nas quartas de final do Mundial. O Palmeiras foi o outro classificado e vai encarar o Chelsea em confronto no mesmo lado da chave do Fluminense.

O Fluminense espera por Manchester City ou Al-Hilal nas quartas de final do Mundial. Ingleses e sauditas se enfrentam hoje, às 22h (de Brasília), em Orlando.

O jogo das quartas de final será disputado na próxima sexta-feira. As equipes se enfrentarão em Orlando, às 16h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de um Fluminense letal e de confusão causada por Renato. A equipe brasileira precisou de só três minutos para ver Cano mostrar o oportunismo de sempre, aproveitar uma indecisão da defesa rival e abrir o placar. Atrás no placar, a Inter até se lançou ao ataque, mas esbarrou em um rival bem fechado e compacto. O clima ficou quente no final: Renato Gaúcho deu um bico na bola quando Mkhitaryan ia cobrar lateral e iniciou uma confusão com empurrões — ele foi amarelado.

Cano comemora gol marcado pelo Fluminense contra a Inter de Milão no Mundial Imagem: PAUL ELLIS/AFP

O Fluminense resistiu à pressão da Inter, fez o segundo e saiu com a vaga. O time carioca voltou ligado e conteve o ímpeto inicial dos italianos. Com o tempo, as chances apareceram, mas, na melhor delas, Sommer evitou o gol de Arias. Com a reta final se aproximando, a Inter foi para o tudo ou nada e acabou com nada: Fábio fez milagre, a trave ajudou, e o Fluminense saiu classificado com gol de Hércules como a cereja do bolo.

Lances importantes e gols

Cano abre o placar logo cedo: 1 a 0. Arias recebeu pela direita e cruzou na área. A bola desviou em Bastoni e ganhou altura. Sommer ficou no gol, Darmian não cortou, e Cano apareceu sozinho para cabecear entre as pernas do goleiro.

Fábio salva! Mkhitaryan recebeu dentro da área, fez o pivô e serviu Dimarco. O lateral chegou batendo firme, cruzado, mas Fábio caiu no canto esquerdo e espalmou.

Grito ficou entalado. Arias recebeu com espaço na entrada da área e bateu colocado. Sommer caiu no canto esquerdo e espalmou. A bola sobrou para Samuel Xavier, que chutou cruzado e viu ela passar raspando a trave.

Fábio! Dimarco teve falta para cobrar próxima à meia-lua. O italiano tentou surpreender Fábio e bateu no canto do goleiro, que permaneceu e encaixou.

Fábio comemora gol marcado pelo Fluminense contra a Inter de Milão no Mundial Imagem: SCOTT KINSER/IMAGN IMAGES via Reuters

Não valeu! Arias alçou bola na área no final do primeiro tempo, e o Flu fez linha de passe pelo alto. Thiago Silva ajeitou para Renê, que ajeitou para Ignácio, sem goleiro, completar. O zagueiro, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado pelo VAR.

Que milagre. Cano fez corta-luz no começo do segundo tempo, e Arias recebeu com espaço para chutar de longe. Ele bateu colocado, no canto esquerdo de Sommer. O goleiro mostrou velocidade e elasticidade para salvar.

Perdeu! Lautaro recebeu chuveirinho na área e ajeitou de cabeça para De Vrij. O zagueiro tentou finalizar de direita dentro da pequena área e mandou para fora.

Passou muito perto! Dimarco cobrou falta por cima da barreira. Ela caiu e ganhou força. Fábio voou e viu ela passar rente à trave esquerda.

Fábio faz milagre. Esposito recebeu pelo lado direito da área, girou para trás e cruzou rasteiro. Lautaro se jogou na bola, desviou, mas Fábio fez milagre com o pé.

Na trave! Luis Henrique encontrou Lautaro de novo na área. O atacante dominou e finalizou no canto esquerdo de Fábio. A bola bateu na trave e não entrou.

Hércules mata o jogo: 2 a 0. De Vrij cortou bola alta, e ela sobrou para Hércules na entrada da área. O volante levou para a esquerda e bateu cruzado para vencer Sommer.

FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO 0 x 2 FLUMINENSE

Data e horário: 30 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Oitavas de final do Mundial de Clubes

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Árbitro: Ivan Bartón (ELS)

Assistentes: David Morán (ELS) e Antonio Pupiro (NIC)

Gols: Cano (3'/1°T), Hércules (47'/2°T)

Cartões amarelos: Cano, Freytes, Renê, Renato Gaúcho, Thiago Santos (FLU), Asllani, Bastoni (INT)

Inter de Milão: Sommer; Darmian, De Vrij e Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries (Carboni), Barella, Asllani (Sucic), Mkhitaryan (Luis Henrique) e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram (Esposito). Técnico: Cristian Chivu

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Thiago Santos), Nonato (Lima), Martinelli (Hércules) e Arias; Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho