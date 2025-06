Gregory Robocop celebra volta por cima com nocaute brutal no UFC 317: "Estava pronto"

Após amargar uma derrota em sua última apresentação, Gregory 'Robocop' Rodrigues voltou ao octógono disposto a provar que ainda é um dos nomes mais perigosos da divisão dos pesos-médios (84 kg). No último sábado (28), pelo card do UFC 317, o brasileiro nocauteou o experiente Jack Hermansson ainda no primeiro round, em uma performance impressionante.

Mais do que o resultado expressivo, o que chamou a atenção foi a preparação e a mentalidade do atleta na semana que antecedeu o confronto. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, logo após a vitória, o lutador revelou que o caminho até o triunfo começou bem antes de pisar na arena.

"Acho que quando a gente faz o dever de casa, a gente tem a confiança necessária. Fiz o meu dever de casa. Treinei muito pra essa luta, dei o meu melhor todos os dias. Vivi dia após dia, cada sofrimento, cada dor. Antes de ir pra Arena, eu estava na casa, com Vicente , aí eu falei: 'Meu irmão, se esse cara me ganhar, eu vou aplaudir ele de pé. Porque ele foi muito melhor do que eu. Porque se ele não fizer nada normal, é impossível. Eu estou muito pronto'. Fiquei assim a semana inteira. Meus treinos, o corte de peso, a minha recuperação... foi muito bom", explicou.

Demonstrando uma postura centrada e madura, o rondoniense reforçou que sua principal motivação era entregar a melhor versão de si mesmo no cage. A busca era por um resultado positivo, mas que a ideia era construir isso com paciência. Apesar disso, o nocaute avassalador veio.

"Eu não estava olhando pra vitória, eu não estava me importando com o resultado. Eu queria lutar, eu queria botar o meu melhor ali dentro. E quem estivesse melhor, ia vencer. Consegui tirar todo esse peso, que muitas vezes a gente carrega e vai pra dentro do octógono com eles, e, às vezes, não consegue performar da forma que você quer. Eu não estava pensando no nocaute. Eu estava pensando: 'Eu vou ficar aqui e vou continuar jogando minhas mãos. Vai acabar esse round e tem mais dois rounds ainda pra lutar. Quero lutar'. Mas o nocaute veio e não poderia ter sido melhor", finalizou.

Nocaute e prêmio

A atuação dominante rendeu a Robocop o prêmio de 'Performance da Noite' do UFC 317. Com isso, o brasileiro faturou um bônus de 50 mil dólares - o equivalente a cerca de R$ 273 mil na cotação atual.

