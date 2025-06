Fuchs conta o que pensou em lance que salvou a vitória do Palmeiras e projeta jogo com o Chelsea

O zagueiro Bruno Fuchs protagonizou um lance marcante na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Botafogo, resultado que garantiu o Verdão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O camisa 3 do Verdão explicou o que passou em sua cabeça naquele momento e projetou o confronto contra o Chelsea no torneio.

O lance em questão trata-se de um lance de perigo do Botafogo na área palmeirense, já nos acréscimos do segundo tempo de prorrogação. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e, nessa oportunidade, Fuchs se jogou de cabeça no chão para "defender" a bola. Em seguida, Weverton fez a defesa.

"Não tomar o gol. Foi a única coisa que passou na minha cabeça. Deu certo, estamos classificados. Minha cara está um pouco marcada, mas está de boa. Você pensa, tem que pensar. Sei que é um momento de tensão, era o último lance do jogo, momento tenso, mas deu certo. Consegui segurar a bola ali, o Weverton defender, e conseguimos a vitória", contou à TV Palmeiras.

O Palmeiras venceu o Botafogo, por 1 a 0, com gol de Paulinho, na prorrogação. Com isso, avançou às oitavas e enfrentará o Chelsea, que bateu o Benfica.

Bruno Fuchs foi titular no duelo, ao lado de Gustavo Gómez, e deve seguir entre os 11 iniciais diante do Chelsea. Para o jogo contra os ingleses, o Palmeiras tem as baixas de Gómez, suspenso, e Murilo, lesionado. Fuchs projetou o próximo duelo eliminatório.

"Vai ser mais um jogo difícil. O Chelsea é uma equipe forte, foi campeão da Conference League. Temos que ver o que o professor vai passar pra gente para começar os trabalhos, virar a chave para enfrentar o Chelsea e buscar a classificação", declarou.

O Palmeiras se mantém na Filadélfia e se prepara para o duelo no CT do Philadelphia Eagles. A partida entre Chelsea e Palmeiras acontece nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

A gente está muito feliz de ter a torcida aqui com a gente. Sentimos a energia em todos os jogos. Tem feito um espetáculo à parte e nos dado muita força para seguir em frente. Espero que siga ganhando jogos e classificando", finalizou