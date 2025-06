'Pista mastigando pneus' e 'idiota me acertou': as frases do GP da Áustria

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Bortoleto somou os primeiros pontos no circuito da Fórmula 1 e deu fim a um jejum de oito anos do Brasil, que não via um piloto pontuar desde 2017, com Felipe Massa. O GP da Áustria ficou marcado também pela saída precoce de Max Verstappen, que foi atingido por Andrea Kimi Antonelli logo na primeira volta.

No pódio, dobradinha da McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro. Confira a seguir alguns dos momentos e frases que marcaram a 11ª etapa da temporada de F1.

Verstappen 'pistola'

Max Verstappen deu adeus ao GP da Áustria logo na primeira volta. Após ser atingido por Antonelli. Ele deixou o carro furioso.

Estou fora. Algum maluco idiota acabou me acertando.

Verstappen, em rádio com a equipe

Antonelli desculpou-se com o rival. À Band, ele explicou o que aconteceu. "Chegando na curva 3, estava tentando manter minha posição. Eu não queria fazer nada, porque eu sabia que não havia espaço à frente", disse.

Quando eu pisei no freio, eu travei a traseira e fui surpreendido. Perdi o carro. Primeiramente, tive de evitar a Racing Bulls [de Lawson], mas eu não consegui parar o carro. Infelizmente, atingi Max. Sinto muito pela equipe e por ele, claro.

Antonelli, à Band

Após a corrida, mais calmo, Verstappen disse não estar chateado com Antonelli. "Eu estava à frente, faltou sorte, mas isso pode acontecer. Não estou bravo com o Kimi, é um garoto bom, tem um talento enorme. Sou amigo dele, e ele veio pedir desculpas. Todos os pilotos já cometeram esse tipo de erro e é o que aprende com eles. Do meu lado, está tudo certo".

A Fórmula 1 informou que Kimi Antonelli recebeu uma penalidade de três posições no grid para o próximo GP. O movimento acontece depois que os comissários o consideraram culpado pela colisão com Verstappen.

Bortoleto quer mais

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na oitava colocação e somou os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Ele, porém, demonstrou querer mais que isso.

Eu, particularmente, estou aqui porque quero vencer um dia. Não vou ficar feliz só porque marquei alguns pontos, sabe? Mas com certeza já é uma conquista. Devemos ficar felizes com cada pequena conquista e estamos indo na direção certa para realizar o nosso maior sonho, que um dia será ganhar campeonatos.

Bortoleto, ao site oficial da F1

O piloto brasileiro lembrou a disputa que teve com Fernando Alonso na reta final do circuito. Ele tentou chegar à sétima colocação, mas o espanhol "fechou a porta" e impediu a ultrapassagem do calouro.

He battled hard with one of the all-time greats



Here's what Gabi made of his fight with Fernando #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/evm5bAd0dK -- Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Sinto que tivemos uma batalha muito intensa - provavelmente a batalha mais intensa que já tive na F1 até agora. Foi uma loucura, uma ótima batalha, e estou feliz por ter conseguido lutar com o Fernando até o final da corrida por esses pontos.

Divertido e estressante

Lando Norris celebrou a vitória e a dobradinha da McLaren no pódio. Ele avaliou o resultado como "perfeito" para a equipe.

Foi uma corrida difícil. Sabe, forçar o tempo todo. Difícil, quente, cansativo. Mas o resultado perfeito para nós como equipe, uma dobradinha, é exatamente o que queríamos, e conseguimos de novo. Então, estou muito feliz. Provavelmente a melhor recuperação depois do Canadá.

Norris, ao site oficial da F1

O vencedor do GP da Áustria brincou sobre a briga por posição com o companheiro de equipe. Ele classificou a disputa como divertida, apesar de estressante.

Tivemos uma ótima batalha, com certeza. Foi muito divertido para mim. Muito estressante, mas muito divertido. Uma bela batalha. Parabéns ao Oscar. Espero que tenha sido uma boa para todos assistirem. Mas dentro do carro foi difícil.

'Muitos problemas'

Carlos Sainz viveu pouco o Grande Prêmio da Áustria. O espanhol da Williams, que largaria em 19º, teve problemas e nem sequer conseguiu sair para a volta de formação, e uma nova volta de aquecimento foi anunciada. Pouco depois, Sainz até conseguiu sair com o carro, mas houve um princípio de incêndio nos freios traseiros. Desta forma, era o fim da linha para o piloto.

Muitos problemas ontem, muitos problemas hoje. Neste fim de semana, não consegui mostrar o ritmo real que sei que tivemos e isso me deixa frustrado. No entanto, é hora de manter o foco e trabalhar ainda mais duro como equipe para aprender com este período complicado e nos recuperar.

Carlos Sainz, ao site oficial da F1

"Estou totalmente confiante de que, se conseguirmos ter fins de semana limpos, resultados melhores virão em breve. A próxima é a nossa corrida em casa, em Silverstone, então vamos continuar nos esforçando para aproveitá-la ao máximo", completou.

'Não sei bem o que estou fazendo'

Yuki Tsunoda, da Red Bull Racing, foi sincero após o GP da Áustria. O japonês, que terminou na 16º colocação, admitiu que está enfrentando dificuldades para se acertar com o carro.

Ele também se desculpou pela batida em Franco Colapinto. O incidente atrapalhou o argentino e custou 10 segundos a Tsunoda. "Em primeiro lugar, peço desculpas ao Franco, a ultrapassagem foi um pouco desnecessária. Foi um erro meu e peço desculpas à minha equipe pelos danos causados e pelo tempo que me custou. Para ser sincero, a ultrapassagem sobre Franco foi um pouco desnecessária", disse o piloto de 25 anos. "Eu provavelmente poderia esperar mais uma volta, mas foi uma péssima decisão para mim", começou.