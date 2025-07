Fortaleza anuncia a contratação do atacante argentino José Herrera

Nesta segunda-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante argentino José Herrera, de 22 anos. O atleta assinou um vínculo válido até 30 de junho de 2030 e chega ao Leão do Pici após defender o Argentinos Juniors durante toda a carreira.

O Fortaleza desembolsou 2,4 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões, na cotação atual) pela contratação de José Herrera. O Leão do Pici adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante e poderá comprar mais 20% ao longo dos próximos cinco anos.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, comemorou a contratação de José Herrera. O dirigente desejou uma boa adaptação ao atacante argentino.

"Estamos felizes, acreditando que ele vai nos ajudar bastante, claro que também sabendo que é jovem, mudando para outro país, e que naturalmente necessita de algum tipo de adaptação, mas certamente vai ser muito bem recebido pelos companheiros, todos que estão aqui, e também pela torcida. Que a Nação Tricolor possa dar muita moral para ele, que possa ajudá-lo, junto com todos os outros jogadores. Tudo para que a gente tenha um segundo semestre bem saudável, positivo e de muitas vitórias pelo Fortaleza", disse, em nota no site oficial do Fortaleza.

Com a contratação de José Herrera, o Fortaleza segue reforçando seu setor ofensivo. Nesta temporada, o Leão do Pici já anunciou Allanzinho, artilheiro do Campeonato Cearense, e Deyverson, ex-Atlético-MG e Palmeiras. A expectativa é que Vojvoda utilize o novo reforço pelos lados do campo.

Quem é José Herrera?

Revelado pelo Argentinos Juniors em 2022, José Herrera atuou exclusivamente pelo clube durante toda a carreira. Em três anos no futebol argentino, disputou 91 partidas, marcou dez vezes e deu sete assistências. Na atual temporada, foram 19 jogos e cinco gols marcados.

A velocidade é sua característica mais marcante. O argentino também tem bom drible, finaliza bem de longa distância e pode atuar em todos os setores do ataque.