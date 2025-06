Fluminense vence a Inter de Milão e vai às quartas do Mundial de Clubes

O Fluminense mostrou força nesta segunda-feira e venceu por 2 a 0 a Internazionale, em Charlotte, no Bank of America Stadium. Com o resultado, os cariocas estão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Os tricolores abriram o placar no primeiro tempo, com Germán Cano. Na etapa final, Hércules decretou o triunfo brasileiro.

Nas quartas de final, o Fluminense terá pela frente o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que jogam nesta noite, às 22h (de Brasília). O duelo da próxima fase será na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando.

VEEEEEEEEEEENCEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEENSEEEEEE! ESTAMOS NAS QUARTAS DE FINAL DA @FIFACWC! GERMÁN CANO E HÉRCULES MARCAM E O FLUMINENSE VENCE A @INTER POR 2 A 0! VAAAAAAAMOOOOSS, TRICOLOOOOOORRRRR! ?????????? ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 30, 2025

O jogo

O Fluminense surpreendeu logo aos dois minutos e abriu o placar. Cano aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O revés obrigou a Internazionale a avançar em busca do empate. Os italianos assustaram aos dez minutos. Dimarco recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Fábio. Só que depois disso, o Fluminense soube impedir novas oportunidades do adversário.

Os cariocas aproveitaram os espaços dados pela Inter e quase ampliaram aos 29 minutos. Arias arriscou de longe, Sommer espalmou e Samuel Xavier mandou pela linha de fundo, desperdiçando grande chance.

O Fluminense chegou a balançar a rede com Ignacio. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do zagueiro no lance. Mesmo assim, os tricolores mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou bem e aproveitou os erros da Inter para avançar com qualidade. Tanto que a primeira boa chance foi com Arias, aos 17 minutos. O colombiano chutou de fora da área e viu Sommer fazer grande defesa.

Os italianos só conseguiram chegar com perigo aos 21 minutos. Após bola levantada na área, De Vrij se antecipou à zaga, mas mandou pela linha de fundo. Depois, Dimarco cobrou falta com perigo.

A partir daí, a Internazionale passou a pressionar o Fluminense. Tanto que Lautaro Martínez finalizou para defesa de Fábio. Em seguida, o argentino aproveitou cruzamento e parou em grande defesa do goleiro tricolor.

Os italianos quase empataram aos 36 minutos. Lautaro Martínez recebeu passe na área e mandou na trave. No entanto, o Fluminense segurou o ímpeto final da Internazionale e decretou a vitória nos acréscimos, com Hércules.

FICHA TÉCNICA



INTER DE MILÃO 0 X 2 FLUMINENSE

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (Estados Unidos)



Data: 30 de junho de 2025 (Segunda-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Iván Barton (El Salvador)



Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)



Cartões amarelos: Aslani e Bastoni (Internazionale); Freytes, Renê, Thiago Santos e Cano (Fluminense)

GOLS



FLUMINENSE: Cano, aos 2min do primeiro tempo; Hércules, aos 47min do segundo tempo

INTER DE MILÃO: Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto) e Dimarco; Asllani (Sucic), Mkhitaryan (Carboni), Barella e Dumfries (Luís Henrique); Lautaro Martínez e Thuram (Esposito)



Técnico: Cristian Chivu

FLUMINENSE: Fábio, Thiago Silva, Ignácio e Juan Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Lima), Nonato (Hércules) e Renê; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho