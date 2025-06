Fluminense provoca Flamengo e Botafogo após vitória no Mundial: "Como está o clima no Rio?"

O Fluminense provocou Flamengo e Botafogo, neste segunda-feira, após vencer a Inter de Milão por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, em Charlotte, no Bank of America Stadium.

Nas redes sociais, o clube escreveu: "Oi, Botafogo! Oi, Flamengo! Como está o clima no Rio????".

Botafogo e Flamengo foram eliminados nas oitavas de final do Mundial. O Glorioso perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, na prorrogação. Já o Rubro-Negro foi derrotado por 4 a 2 pelo Bayern de Munique.

Em outra publicação, o Fluminense escreveu: "JOGAMOS DE IGUAL PARA IGUAL! (E vencemos...)", em provocação ao Flamengo.

JOGAMOS DE IGUAL PARA IGUAL! (E vencemos...) ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 30, 2025

Sobrou até para a Inter de Milão. Assim que o jogo acabou, o Tricolor Carioca publicou: "É MUITO KETCHUP NA PIZZA HOJE".

Nas quartas de final, o Tricolor Carioca terá pela frente o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que jogam nesta noite, às 22h (de Brasília). O duelo da próxima fase será na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando.