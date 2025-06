Fluminense tem volta de Thiago Silva contra Inter de Milão; veja escalações

O Fluminense terá a volta do capitão Thiago Silva para o jogo contra a Inter de Milão, hoje, às 16h (de Brasília), no estádio Bank of America, em Charlotte (EUA), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Além disso, o atacante Soteldo é opção no banco de reservas e pode fazer sua estreia no Mundial.

Renato Gaúcho escalou o time com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Renê, F. Bernal, Martinelli, Nonato; Jhon Arias e Germán Cano.

Já a Inter de Milão terá: Sommer; De Vrij, Dimarco, Darmian, Bastoni; Dumfries, Asllani, Mikhitaryan, Barella; Thuram, Lautaro Martinez.