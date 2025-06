Fluminense derrota Inter de Milão por 2 x 0 e avança às quartas da Copa do Mundo de Clubes

CHARLOTTE (Reuters) - O Fluminense chegou às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma impressionante vitória de 2 x 0 sobre a Inter de Milão nesta segunda-feira, com um gol de German Cano logo no início e um gol de Hércules nos acréscimos, derrubando os vice-campeões da Liga dos Campeões sob um calor sufocante.

O Fluminense abriu o placar logo aos três minutos, quando Cano aproveitou um cruzamento desviado e cabeceou à queima-roupa, colocando a bola entre as pernas do goleiro Yann Sommer para um início de jogo dos sonhos.

Os italianos pressionaram em busca do gol de empate após o intervalo, mas foram frustrados por uma defesa bem organizada do Fluminense. Stefan de Vrij perdeu uma chance à queima-roupa e o goleiro Fábio fez um milagre com os pés em chute de Lautaro Martínez, que ainda acertou a trave em outra finalização.

Hércules selou a vitória do Fluminense nos acréscimos do segundo tempo, marcando da entrada da área para classificar os brasileiros para as quartas de final contra o vencedor da partida entre Manchester City e Al Hilal.

(Reportagem de Janina Nuno Rios, na Cidade do México)