Rival do Fluminense, Inter tem técnico com apenas 16 jogos na carreira

A Internazionale eliminou o Bayern na Champions League, chegou à final passando pelo Barcelona nas semifinais, mas perdeu seu técnico Simone Inzaghi e trocou-o por um calouro na profissão. O romeno Christian Chivu trabalhou em todas as categorias de base da Inter, do sub-14 ao sub-20, mas só estreou nos profissionais pelo Parma, em fevereiro deste ano.

Assumiu o lugar de Fabio Pecchia, demitido durante a luta contra o rebaixamento. Salvou o Parma do descenso ao vencer a Atalanta por 3 x 2, na última rodada do Campeonato Italiano. Foram três vitórias, sete empates e três derrotas.

Pela Internazionale, apenas as três partidas do Mundial. Duas vitórias contra River Plate e Urawa, um empate contra o Monterrey, do México.

Ao todo, 16 partidas, cinco vitórias, oito empates, três derrotas.

Inter perdeu técnico

Na semana da final, em Munique, já havia a notícia de que o técnico Simone Inzaghi estava de saída. A proposta foi do Al Hilal, da Arábia Saudita, para onde Inzaghi se transferiu como substituto de Jorge Jesus.

A Inter eliminou o Bayern na Champions League. Mas não é melhor do que o rival do Flamengo, que eliminou o time da Gávea no domingo. Depois do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, a Internazionale disputou treze jogos, com seis vitórias, quatro empates e três derrotas depois do Bayern. A estatística inclui a maior goleada sofrida por um vice-campeão da Europa na finalíssima, o 0 x 5 para o Paris Saint-Germain.

Os dois resultados das quartas de final foram: vitória italiana em Munique, por 2 x 1, com gol da vitória marcada pelo meio-campista Frattesi, aos 43 minutos do segundo tempo. Na segunda partida, em Milão, empate por 2 x 2 deu a classificação à Inter. Mas depois de eliminar o time que tirou o Flamengo da Copa do Mundo de Clubes, a Inter perdeu o rumo.

Chivu foi grande jogador. Foi o lateral-esquerdo titular na final da Champions League de 2010. Era zagueiro, mas atuou como lateral-esquerdo escalado por José Mourinho. É um técnico efetivo, contratado pela Internazionale. Mas sua permanência pode depender dos resultados do início da temporada. E da Copa do Mundo de Clubes.