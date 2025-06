Flamengo se pronuncia após eliminação na Copa do Mundo de Clubes: "Sentimento de orgulho"

Chegou ao fim a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Neste domingo, o Rubro-Negro foi derrotado por 4 a 2 para o Bayern de Munique, em Miami, se despedindo da competição ainda nas oitavas de final. De forma oficial, o clube se pronunciou após a eliminação nesta segunda, e salientou que o sentimento interno é de orgulho e gratidão.

"A participação do Flamengo na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA chega ao fim com um sentimento de gratidão, orgulho e convicção de que seguimos no caminho certo. Tivemos a oportunidade de representar o Brasil e a América do Sul em um torneio histórico, enfrentando grandes clubes e mostrando, mais uma vez, a força do nosso escudo, da nossa camisa e da nossa Nação", disse o clube.

Em outro trecho da carta aberta, o Flamengo reforçou a importância do Mundial para a internacionalização da marca. O clube também agradeceu sua torcida e ao governo do Rio de Janeiro pelo suporte dado durante o período nos Estados Unidos.

"Foi um passo importante na trajetória de internacionalização da marca Flamengo, que segue crescendo e ganhando reconhecimento em todo o mundo. Agradecemos à Fifa pela organização e pela oportunidade de integrar esse novo capítulo da história do futebol global. Ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado pelo apoio que fortaleceu essa jornada e permitiu o encontro de rubro-negros de todos os cantos do mundo na Casa Flamengo", falou o Flamengo.

Com a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro. No dia 13 de julho, domingo, o Rubro-Negro recebe o São Paulo, às 15h (de Brasília), pela 13ª rodada da competição.

Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo

Veja a nota oficial do Flamengo divulgada nesta segunda-feira:

