Flamengo e Fluminense enfrentaram times do mesmo nível? Colunistas debatem

Na Live do Flamengo, Mauro Cezar Pereira e Rodrigo Mattos compararam Bayern de Munique (ALE) e Inter de Milão (ITA), adversários de Flamengo e Fluminense, respectivamente, nas oitavas de final do Mundial de Clubes

Enquanto os alemães derrotaram o Flamengo por 4 a 2, a Inter de Milão foi derrotada pelo Fluminense, que avançou às quartas de final.

Mauro: Bayern é o pior adversário possível

Se o Flamengo jogasse retrancado, perderia do mesmo jeito. Se o Fluminense jogasse contra o Bayern, e não contra a Inter, perderia também - simples assim. O Bayern hoje é muito mais time que a Inter. 'Ah, mas a Inter foi vice-campeã europeia!' Se a pessoa não é alienada do futebol, ela entende que o Bayern é melhor que a Inter. [...] O Flamengo enfrentou o pior adversário possível.

Mauro Cezar Pereira

Mattos: Bayern é melhor, mas Inter é forte

Hoje o Bayern é um time melhor que a Inter, mas acho que a Inter continua sendo um time forte e que estava muito empenhada contra o Fluminense, que adotou uma tática boa para as circunstâncias. E não foi uma tática 'bunda na rede', tanto que acabou com 11 finalizações. Não foi como Botafogo x PSG, o Fluminense atacou.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.