Filipe Luís errou na escalação contra o Bayern? Colunistas opinam

Filipe Luís errou na escalação do Flamengo na eliminação contra o Bayern no Mundial de Clubes?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira debateram se o técnico rubro-negro poderia ter escalado um time diferente na derrota por 4 a 2 contra os bávaros.

Juca: Filipe Luís errou na escalação do Flamengo contra o Bayern

Na minha visão, o Filipe Luís errou na escalação. Além do Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta, eu entrava também com Danilo e sem Wesley. Eu achava que o Arrascaeta ia ficar pro segundo tempo, assim como o Pedro, não imaginava que ele fosse entrar.

Como não imaginava o Wesley titular. O Wesley não fez um bom jogo, o Wesley não vem jogando bem desde que foi pra seleção -- tá com o 'selecionite', que é um mal que assola muitos jogadores. E achei que ia entrar o Danilo, com toda a experiência dele.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: A pressão do Bayern é avassaladora; deu aula de futebol

O segundo gol, pra mim, simboliza tudo. O Upamecano é zagueiro e vai lá na intermediária ofensiva dar o bote e desarma o Arrascaeta. O Arrascaeta parece estar jogando contra o Maricá. Recebe a bola de costas pro campo adversário, na intermediária de defesa, ele acha que vai ter tempo de parar e pensar, como se estivesse jogando contra o Maricá.

O zagueiro adversário já vem rachando, toma ali a bola, o Kane é acionado e aí a precisão do Kane é assustadora, a bola tem um desvio, é verdade, mas é impressionante a confiança técnica e a precisão. A maneira diferente seria o quê? Rifar a bola. Como a bola rifada, por exemplo, gerou o gol do Goretzka. O que temos que prestar atenção é que o Upamecano faz algo que dificilmente se vê aqui na América do Sul.

Ou seja, é a postura do Bayern que a gente tem que entender melhor. Como o time marca, como ele pressiona -- a pressão é avassaladora, os jogadores não têm pra quem passar a bola. Eu olhava de cima no campo e falava: cara, toda a linha de passe está congestionada, não tem pra quem passar.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra