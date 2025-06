'Fez o que Fla não fez': Colunistas apontam acertos de Renato no Fluminense

No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe explicaram como Renato Gaúcho teve papel fundamental na classificação do Fluminense às quartas de final do Mundial de Clubes.

A equipe tricolor venceu a Inter de Milão (ITA) por 2 a 0 nas oitavas de final. Na próxima fase, o Flu encara o vencedor de Al-Hilal (SAU) e Manchester City (ING), que se enfrentam ainda hoje.

Milly: Escalação do Fluminense foi surpresa

O Fluminense não joga com três zagueiros há muito tempo, então foi uma surpresa [a escalação]. [...] Se o Flamengo é jogo bonito, ofensividade, toque de bola, o Fluminense é loucura. E o Fluminense é loucura há muito tempo.

Milly Lacombe

Alicia: Renato Gaúcho mostrou que é maduro

O Fluminense fez hoje o que o Flamengo não fez ontem contra o Bayern, que foi entender as limitações, a força do adversário e jogar dessa forma. [...] Hoje, o Renato Gaúcho mostrou que é um técnico maduro, que entende os adversários que enfrenta. É o time brasileiro com elenco menos forte, com menos dinheiro para investir e está entre os oito melhores do mundo - o que Flamengo e Botafogo não fizeram.

Alicia Klein

