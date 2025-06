Ferreira e Lucas iniciam transição física, e São Paulo se reapresenta com foco na sequência da temporada

Nesta segunda-feira, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e seguiu a preparação com foco na sequência da temporada. Destaque para Ferreira e Lucas, que iniciaram a transição com a preparação física.

Os atacantes se encontram em fase final de recuperação de lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e de estiramento da cápsula posterior do joelho direito, respectivamente. Até o último sábado (28), Ferreira e Lucas seguiam com seus respectivos cronogramas individualizados de recondicionamento físico, com sessões no REFFIS Plus e também no campo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Por outro lado, o restante do grupo realizou um aquecimento envolvendo mobilidade, velocidade e fundamentos técnicos.

Posteriormente, o técnico Hernán Crespo comandou um treino tático, com situações de ataque contra defesa.

O elenco são-paulino volta aos treinos nesta terça-feira (1º), novamente no CT da Barra Funda, com trabalhos em dois períodos. O Tricolor retorna aos gramados no próximo dia 16 de julho, quando encara o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero De Souza Marques, às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileiro.