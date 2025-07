'Fácil'? Mattos avalia declaração de Neuer sobre jogo contra Flamengo

Em participação na Live do Flamengo, Rodrigo Mattos avaliou que Neuer, goleiro do Bayern de Munique (ALE), exagerou ao dizer que a vitória sobre o Flamengo foi fácil.

Eu achei curioso que foi uma visão oposta à do Kompany [técnico do Bayern], que disse que o Flamengo fez um confronto de nível europeu. Eu acho que a verdade está no meio, como em geral está. Talvez o Kompany tenha exagerado ao dizer que o Flamengo fez um confronto de top europeu e o Neuer certamente exagerou ao falar que estava fácil.

Rodrigo Mattos

A declaração de Neuer foi registrada pelo jornalista peruano Cesar Vivar Miranda, do site Así es el Fútbol, após a vitória dos alemães sobre os rubro-negros por 4 a 2 nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

4 a 2 (fazendo gestos com as mãos). Não foi complicado, não foi complicado. Fácil.

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique

