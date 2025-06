Ex-lutador do UFC, Ben Askren é submetido a um transplante de pulmão duplo

Depois de ser hospitalizado com um quadro súbito e severo de pneumonia, o ex-lutador do UFC Ben Askren foi submetido a um transplante de pulmão duplo. A informação foi divulgada pela esposa do veterano, Amy Askren, através do seu perfil no Facebook.

A companheira do ex-campeão do Bellator e do ONE Championship já havia revelado anteriormente que, devido à gravidade do caso, os médicos do marido consideravam a possibilidade de um transplante pulmonar. Agora, ainda de acordo com Amy, o corpo de Ben precisa se adaptar aos novos pulmões transplantados para que o veterano possa voltar à vida normal.

"Estamos muito gratos por compartilhar que Ben recebeu um transplante de pulmão duplo. Seremos eternamente gratos ao doador e sua família. Esse é o começo de um novo estilo de vida para Ben, mas todo dia novo ele tem um presente. Ainda não parece real que ele estava andando completamente saudável apenas cinco semanas atrás. Tanta coisa pode mudar tão rápido. Por favor, mantenha o Ben nas suas orações, que o corpo dele recebe os novos pulmões como se fossem seus próprios. Não canso de me admirar com todas as pessoas nos carregando neste momento. Mal posso esperar para contar ao Ben sobre tudo isso. Espero que nas próximas semanas, Ben possa fazer a próxima atualização, mas tomara que ele espere até o efeito das drogas passar", contou Amy, esposa do ex-lutador.

Quem é Ben Askren?

Considerado por muitos como um dos melhores grapplers de sua geração, Ben Askren foi, durante anos, visto como o melhor lutador da divisão dos meio-médios (77 kg) fora do Ultimate, colecionando títulos no Bellator e ONE Champioship. Em 2018, o wrestler - já aos 34 anos de idade - finalmente foi anunciado como novo membro do plantel de atletas do UFC, após uma troca que levou o ex-campeão peso-mosca (57 kg) Demetrious Johnson para o ONE Championship.

No UFC, entretanto, Askren não repetiu o mesmo sucesso que obteve nas outras organizações. Após estrear na entidade de forma promissora, com uma vitória por finalização sobre Robbie Lawler, o americano sofreu duas derrotas consecutivas - para Jorge Masvidal, por nocaute, e Demian Maia, por finalização. Logo depois, o wrestler anunciou sua aposentadoria do MMA, encerrando uma breve e frustrante passagem pelo Ultimate.



