Ex-Corinthians e Inter, Moisés acumula títulos individuais no CSKA

O lateral-esquerdo Moisés se destacou nesta temporada pelo CSKA Moscou, da Rússia. No clube desde a temporada 2022/2023, o jogador foi campeão da Copa da Rússia e colecionou conquistas individuais neste ano.

Além do título da competição nacional, seu segundo com a camisa do CSKA, Moisés teve uma performance que lhe rendeu dois outros troféus. Ele foi eleito o melhor lateral-esquerdo na Copa da Rússia e o principal defensor no Campeonato Russo.

"Muito feliz e uma marca para minha carreira, isso traz muitas coisas. Ser escolhido o melhor defensor da liga, entre todos laterais, zagueiros... isso é fruto de muita disciplina e reconhecimento de todo meu trabalho e esforço. Deus me abençoou e vamos por mais, pois quero mais ainda", ressaltou Moisés.

Moisés completou sua terceira temporada na Rússia, defendendo o CSKA Moscow. Ao todo, são 106 jogos, com cinco gols e quatro assistências. No Brasil, o lateral teve passagens por Corinthians, Internacional e Bahia.