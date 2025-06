Everaldo, sobre Inter: 'Eles não têm três bolas. Têm duas igual a gente'

Atacante do Fluminense, Everaldo ativou o modo "sincerão" ao revelar uma conversa com os companheiros durante a vitória carioca sobre a Inter de Milão, hoje, que garantiu o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Eu acabei de falar agora com alguns colegas: eles têm uma força de investimento muito maior que a nossa, é um time europeu, foi vice-campeão da Champions League... enfim, é um time muito tradicional na Europa. Mas, com todo o respeito, eles não têm três bolas. Eles têm duas bolas igual a gente. Eu comentei isso com os nossos colegas ali e foi o que a gente demonstrou Everaldo, ao Sportv

O atacante ainda exaltou a atuação "fatal" do Fluminense no jogo e citou o favoritismo da Inter de Milão na prévia da partida.

Dentro da nossa proposta, do que o Renato nos passou, a gente fez perfeitamente. Sabíamos que íamos sofrer, mas fomos fatais nas horas que nós criamos as oportunidades. A gente fez o que foi pedido e entregamos o resultado. O time da Inter, era favorito, mas dentro da nossa transpiração e inspiração, a gente conseguiu ganhar e classificar Everaldo, ao Sportv

Flu despacha Inter e avança

O Fluminense foi letal no começo e no fim do jogo, que terminou 2 a 0. Cano abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, e Hércules fechou a conta aos 47 da etapa final.

A equipe brasileira se segurou na defesa no intervalo entre os gols. Fábio e a trave pararam Lautaro Martínez nas principais chances da Inter.

O Fluminense espera por Manchester City ou Al-Hilal nas quartas de final. Ingleses e sauditas se enfrentam hoje, às 22h (de Brasília). As quartas serão na próxima sexta, às 16h, em Orlando.