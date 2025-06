Estádio de Inter x Flu tem código de conduta para torcida; veja restrições

Do UOL, em Charlotte (EUA)

Inter de Milão e Fluminense se enfrentam hoje às 16h (de Brasília) por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O estádio tem um código de conduta para os torcedores com seis itens e que os brasileiros estão pouco familiarizados.

Quais são as restrições?

Linguagem abusiva ou vulgar

Brigas, provocações ou qualquer ação que possa prejudicar ou colocar outras pessoas em perigo

Comportamento indisciplinado, perturbador ou ilegal

Desobediência às instruções dos funcionários do estádio

Intoxicação ou outros sinais de consumo de álcool e drogas que resultem em comportamento irresponsável

Qualquer outro ato ou comportamento que, a critério da administração do estádio, represente uma ameaça a outros clientes ou diminua sua satisfação com o jogo

Bank of America Stadium tem código de conduta rigoroso com torcedores Imagem: Flavio Latif/UOL

Estádio recebe dois esportes diferentes

O Bank of America recebe jogos tanto do Carolina Panthers (NFL) quanto do Charlotte FC (MLS).

Ele foi uma das sedes da Copa América do ano passado e recebeu a disputa do terceiro lugar entre Uruguai e Canadá.

David Tepper, dono do Carolina Panthers, anunciou no início do mês uma parceria com a cidade de Charlotte para modernizar o estádio.

O investimento é avaliado em 650 milhões de dólares (cerca de R$ 3,5 bilhões na cotação atual) e garante a manutenção do time de futebol americano e de futebol por 20 anos na cidade.

"Vizinho" de outro estádio

O Bank of América Stadium fica a um quarteirão do Truist Field, casa do Charlotte Knights, que disputa a MiLB — uma organização abaixo da MLB (Major League Baseball).

O ginásio do Charlotte Hornets (NBA), o Spectrum Center, também fica a próximo: apenas 1,1km de distância.