Enquete: torcida do Corinthians vê Breno Bidon "regular" no primeiro semestre

Depois de um começo de ano ruim, Breno Bidon terminou o primeiro semestre de 2025 recebendo mais chances no time titular do Corinthians com Dorival Júnior. O meia de 20 anos começou a atuar em uma faixa de campo mais avançada.

Em votação promovida pela Gazeta Esportiva, a torcida do Corinthians avaliou o primeiro semestre de Breno Bidon como "regular", com 40% dos votos. Além disso, 22,89% dos participantes avaliaram como "bom", enquanto outros 11,43% consideraram "ótimo".

Por outro lado, 14,29% dos torcedores disseram que os primeiros seis meses do jovem meia foram "ruins". Finalmente, 11,43% avaliaram como "péssimo".

No começo do ano, Breno Bidon perdeu os 11 primeiros jogos do Corinthians, depois de ser liberado para disputar o Campeonato Sul-Americano sub-20, na Venezuela, com a Seleção Brasileira. Nesse período, perdeu espaço no Timão e voltou como reserva.

Por outro lado, foi peça-chave no título da Seleção, sendo titular nos nove jogos disputados.

Após a demissão de Ramon Díaz e chegada de Dorival Júnior para o comando, Breno Bidon recebeu mais oportunidades como titular. O jovem também passou a atuar em uma posição mais avançada no meio-campo, aproveitando as ausências de Rodrigo Garro e Igor Coronado.

Nos 11 jogos de Dorival pelo Corinthians, Bidon disputou nove partidas, sendo titular oito vezes. No Brasileirão, o meia entrou em campo 11 vezes e começou entre os 11 iniciais em dez oportunidades. Ao todo, o meia atuou em 26 partidas ao longo de 2025, tem um gol marcado e uma assistência.