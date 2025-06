Em transição física, Yuri Alberto e Gui Negão treinam separado no Corinthians

Os atacantes Yuri Alberto e Gui Negão estão em transição física no Corinthians. Na primeira atividade desta segunda-feira, o camisa 9 e jovem da base deram sequência ao processo de recuperação e foram a campo no CT Dr. Joaquim Grava, mas treinaram separado dos demais companheiros.

O Corinthians abriu as portas do CT alvinegro para a imprensa acompanhar os trabalhos iniciais na manhã desta segunda-feira. Os jornalistas tiveram acesso à primeira hora de treinamento.

Na primeira hora em que a imprensa acompanhou as atividades, Yuri Alberto e Gui Negão ficaram fazendo trabalhos específicos no gramado, como corridas leves, sob supervisão da comissão técnica alvinegra.

Yuri Alberto está em recuperação de fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar, sofrida durante o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A contusão foi constatada horas depois.

Coletiva de imprensa no CT! ?? Hoje, após o treino da manhã, os preparadores físicos Celso Resende e Reverson Pimentel concederão entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava. ? Ao vivo na Corinthians TV ?? https://t.co/fL8YyX5yGz#VaiCorinthians pic.twitter.com/GYYXItSvbE ? Corinthians (@Corinthians) June 30, 2025

O camisa 9 entrou no período de férias lesionado. Contudo, Yuri deu sequência ao tratamento da lesão. Quase diariamente, o atleta registrou uma rotina intensa de treinamentos físicos nas redes sociais. Neste período, ele foi auxiliado pelo fisiologista e fisioterapeuta Gustavo Jorge.

Outro que também treina separado neste momento é Gui Negão. O jovem atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa e também fez atividades à parte nesta segunda-feira.

Com Yuri Alberto e Gui Negão, o Corinthians volta aos treinos ainda na tarde desta segunda-feira, também no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro terá cerca de 15 dias até o próximo compromisso oficial, período que Dorival pode utilizar para fazer os ajustes que julgar necessários.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente no próximo dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.