Em casa, Itabaiana-SE vence Botafogo-PB e sai do Z4 da Série C

Nesta segunda-feira, o Itabaiana-SE venceu, em casa, o Botafogo-PB por 1 a 0, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Mendonção. David marcou o único gol da partida.

Com a vitória, o Itabaiana-SE chegou aos dez pontos, alcançou a 14ª posição e abandonou a zona de rebaixamento da Série C. Por sua vez, o Botafogo-PB caiu para a 17ª colocação, no Z4, com apenas nove pontos.

O Itabaiana-SE volta a campo neste domingo, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Anápolis-GO, pela 11ª rodada da Série C. Já o Botafogo-PB recebe o São Bernardo na próxima segunda-feira, às 19h30, também pela Terceira Divisão.

O jogo

O primeiro tempo não foi marcado por grandes chances. Uma forte chuva atingiu o Mendonção, o que atrapalhou o desempenho de ambas as equipes na etapa inicial.

A partida melhorou no segundo tempo. O Itabaiana abriu o placar aos 15 minutos: em contra-ataque, Fabrício Oya lançou para David, que bateu cruzado e balançou as redes. O restante da etapa complementar foi marcado pelo bom desempenho defensivo dos mandantes, que seguraram o resultado.

Confira o outro resultado da Série C nesta segunda-feira:

Floresta-CE 2 x 1 Brusque-SC