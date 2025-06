Eliminado pelo Palmeiras, Botafogo anuncia demissão de Renato Paiva

Eliminado do Mundial de Clubes pelo Palmeiras, o Botafogo decidiu trocar o comando da equipe. No começo da madrugada desta segunda-feira, por meio de seu perfil oficial no X, o clube alvinegro confirmou o fim do ciclo do técnico português Renato Paiva.

"A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil", diz o post.

Integrante do Grupo B do Mundial de Clubes, o Botafogo terminou na vice-liderança, à frente do Atlético de Madrid. Na segunda rodada, em um resultado histórico, o time comandado por Renato Paiva venceu o poderoso Paris Saint-Germain (PSG), atual campeão da Champions League, por 1 a 0.

A trajetória do Botafogo no torneio disputado nos Estados Unidos acabou nas oitavas de final. Após empate sem gols no tempo normal, o time alvinegro sofreu gol de Paulinho na prorrogação e acabou derrotado pelo Palmeiras. A eliminação marcou o último jogo de Renato Paiva, anunciado no fim de fevereiro.

"John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil", diz o post do Botafogo.