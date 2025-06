EC Pinheiros conquista o título geral do Paulista de Atletismo Adulto

O Esporte Clube Pinheiros foi o campeão da Divisão Especial no 101º Campeonato Paulista de Atletismo Adulto, neste domingo, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. O clube, terceiro colocado no ano passado, venceu ao totalizar 314 pontos, numa disputa acirrada com a ADC SBC, que somou 300. A terceira colocação ficou com o ORCAMPI, que totalizou 252 pontos. O EC Pinheiros ainda venceu em ambos os gêneros, com 130 pontos no feminino e 184 no masculino.

Já na briga pela vitória no geral na 1ª Divisão, o Time Jundiaí levou a melhor. A equipe ganhou com 238 pontos, ficando a Praia Grande em segundo, com 150, e a INCAS Botucatu em terceiro, com 126. Na classificação por gêneros, o representante de Jundiaí venceu entre as mulheres (163), enquanto o de Botucatu se destacou no masculino (89).

Os melhores atletas da competição foram Izabela Rodrigues da Silva, da IEMA, campeã paulista no lançamento do disco com a marca de 62,11m, e Francisco Guilherme dos Reis Viana, da ORCAMPI, vencedor dos 400m com barreiras com o tempo de 49,20.

O evento mostrou sua força ao reunir 935 atletas de 77 clubes de diversos estados, além de representantes do Peru, Paraguai e Angola. Ao longo de três dias, a pista da Arena Caixa presenciou inúmeros destaques do atletismo paulista e nacional, em provas bem equilibradas. Além disso, o evento prestou homenagens a atletas, técnicos e árbitros que contribuem para o crescimento da modalidade.

"Foi uma competição memorável! Tivemos inúmeros resultados internacionais em diferentes provas e um aumento significativo na competitividade, com as equipes disputando a liderança tanto na Divisão Especial quanto na 1ª Divisão. Tivemos uma das nossas maiores audiências na transmissão, com mais de 16 mil visualizações, e a estrutura de conforto para os atletas, com fisioterapia, zona mista, área VIP e setor de aquecimento, foi elogiada por nossos participantes. As homenagens foram emocionantes e a evolução positiva de nossa modalidade nos anima a trabalhar ainda mais por um atletismo inclusivo e de excelência!", destacou o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel Oliveira.