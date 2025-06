Dinheiro e cautela: por que o Santos ainda não anunciou reforços?

Falta de dinheiro e cautela fazem o Santos ainda não ter anunciado reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O novo executivo de futebol Alexandre Mattos foi anunciado há quase um mês, mas o Santos ainda não confirmou contratações. Esse cenário deixa a torcida do Peixe preocupada.

Há dois acordos engatilhados, porém, ainda não formalizados: Igor Vinicius e Willian Arão. A dupla deve vestir oficialmente a camisa santista nos próximos dias.

Dois motivos diferentes atrasam os anúncios. Um é físico e outro é jurídico.

O Santos ficou preocupado com um histórico de lombalgia de Igor no São Paulo e pediu exames minuciosos. As respostas foram positivas.

Liberado clinicamente, Igor Vinicius está rescindindo com o Tricolor para assinar um contrato de dois ou três anos no Peixe. O São Paulo ficará com 20% dos direitos econômicos.

O caso de Arão é contratual. O vínculo no Panathinaikos (GRE) termina só hoje. O Santos, então, pediu para o volante se apresentar amanhã. Ele foi aprovado nos exames há mais de uma semana. O acordo vai até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano em caso de metas alcançadas.

Quem mais pode chegar?

Um alvo definido é Mayke, do Palmeiras. O Santos tem negociação avançada com o estafe do lateral-direito, mas aguarda o fim da participação do rival na Copa do Mundo de Clubes.

Mayke tem contrato até dezembro e não foi procurado pelo Palmeiras para renovar. O Peixe tem boa relação com a presidente Leila Pereira e crê que conseguirá um acordo para ter o ala desde já.

Outras duas posições procuradas pelo Santos são zagueiro e ponta. Não há, pelo que o UOL apurou, negociações avançadas por atletas dessas funções.

Com pouco dinheiro, o Peixe vasculha o mercado atrás de alternativas baratas, em fim de contrato ou por trocas. Diversos nomes foram oferecidos, analisados e reprovados.

Para a zaga, a preocupação é menor. O Santos admite reforçar o setor, mas não vê urgência. O Peixe conta com Luan Peres, João Basso, Gil, Zé Ivaldo e Luisão. Willian Arão pode desempenhar a função em caso de necessidade.

O Santos tentou, sem sucesso, dois nomes recentemente: Ferraresi (São Paulo) e Adryelson (Lyon). Ferraresi viria numa troca com Diego Pituca que não se concretizou. Adryelson foi considerado caro e está praticamente descartado.

Para o ataque, a inquietação é maior. O Santos negociou Soteldo com o Fluminense, rescindiu o contrato de empréstimo de Gabriel Veron e quer uma opção de velocidade para os lados do campo.

O uruguaio Brian Rodríguez, do América-MEX, está na mira. O espanhol Javi Puado, do Espanyol, foi sondado, mas não deve chegar. Outros diversos atletas foram sugeridos e não receberam propostas, como Romarinho (Al-Rayyan), Vitinho (Al-Ettifaq) e Marquinhos (Spartak). O Toluca (MEX) não demonstrou desejo de emprestar Helinho.