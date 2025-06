Demitido, Paiva deixa hotel do Botafogo nos EUA e não retorna com delegação

Do UOL, na Filadélfia (EUA)

O UOL apurou que Renato Paiva já não está mais com a delegação do Botafogo nos Estados Unidos. Demitido, o treinador e sua comissão técnica preferiram deixar o hotel onde o Alvinegro está hospedado, na Filadélfia, antes do retorno do elenco ao Rio de Janeiro, que acontecerá amanhã, às 11h (horário de Brasília).

Maioria dos jogadores já foi embora

O Botafogo deu folga aos jogadores logo após a eliminação no Mundial de Clubes, no último sábado, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, nas quartas de final. Além disso, a diretoria deu liberdade aos atletas para decidirem o que fazer, incluindo retornar ao Brasil antes do voo de volta oficial da delegação.

Com isso, o UOL apurou que a maioria já deixou a concentração assim como Renato Paiva. Dos 35 que vieram ao Mundial, cerca de 12 jogadores ainda estão no hotel na Filadélfia. Muitos tiraram dias de descanso com familiares nos EUA.

No domingo, após a derrota, o Botafogo disponibilizou um ônibus para quem quisesse fazer um passeio em Nova York, que fica a cerca de 1h30, pela estrada, da concentração alvinegra. Vários jogadores e funcionários do clube foram ao tour.

Durante o passeio, John Textor tomou a decisão de demitir Renato Paiva. Com isso, ordenou que dirigentes do departamento de futebol retornassem imediatamente para a Filadélfia e comunicassem ao técnico português sobre o desligamento, algo que foi cumprido.

A reapresentação do elenco para os treinos no Rio de Janeiro acontecerá somente na próxima segunda-feira (7), no CT alvinegro.