Defesa quase toda reserva do Palmeiras não preocupa Abel para quartas do Mundial

O técnico Abel Ferreira tem um grande problema para as quartas de final do Mundial do Clubes. O Palmeiras perdeu o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez por suspensão para a próxima fase do torneio, e portanto, precisará jogar com a linha defensiva quase toda reserva.

A tendência é que Gómez seja substituído por Micael (Naves corre por fora). Já na lateral-esquerda, Vanderlan deve herdar a vaga de Piquerez. Bruno Fuchs deve seguir entre os titulares diante da ausência de Murilo, lesionado.

Desta maneira, o único considerado titular da defesa é o lateral direito Giay. Abel, entretanto, não vê a situação como motivo de preocupação.

"É muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para, quando acontecer esse tipo de situação, de lesão ou suspensão, nós termos outras soluções. Não temos esses jogadores, irão jogar outros. Um vai jogar na esquerda e outro vai jogar no centro. Sinceramente, ainda não pensei nisso. Quero descansar um pouco, ir para o hotel e descansar um pouco, porque preciso", afirmou o treinador em coletiva de imprensa.

Gómez e Piquerez receberam o segundo cartão amarelo neste sábado, na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, na Filadélfia, resultado que confirmou a classificação do time às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O paraguaio não parou no amarelo. Ele também foi expulso na prorrogação ao fazer uma falta em Barboza. Os cartões serão zerados somente após as quartas.

O técnico Abel Ferreira terá quatro dias para preparar o Palmeiras até o jogo contra o Chelsea, pelas quartas de final. A partida está agendada para a próxima sexta-feira, às 22h, novamente na Filadélfia.