De olho nos craques: irmãos Esposito empurram Inter de Milão no Mundial de Clubes

Sebastiano e Francesco Pio Esposito sequer faziam parte do elenco da Inter de Milão quando o time foi goleado por 5 a 0 pelo Paris Saint-Germain, na final da Champions League. Os irmãos, que estavam emprestados a outros clubes da Itália, retornaram juntos para reforçar o começo do trabalho do técnico Cristian Chivu e têm sido peças importantes no Mundial de Clubes.

Francesco Pio Esposito tem 20 anos e estreou pelo profissional da Inter de Milão na vitória sobre o Urawa no Mundial de Clubes. Ele entrou substituindo o próprio irmão, Sebastiano, de 22.

Logo em sua estreia, Francesco deu a assistência que levou ao gol da vitória de Valentin Carboni, aos 47 minutos do segundo tempo. "Onze anos atrás, vesti esta camisa lendária pela primeira vez e agora tenho orgulho de usá-la com o time principal. É um sonho que se tornou realidade", celebrou o jovem.

O caçula só não jogou antes, contra o Monterrey, porque ainda se recuperava de uma lesão. No terceiro jogo, diante do River Plate, o camisa 94 foi titular, substituído, então, por Sebastiano. Antes, contudo, foi Francesco que abriu o placar, aos 27 minutos do segundo tempo, selando a classificação na liderança do Grupo E.

A dupla ainda tem um irmão mais velho, Salvatore, que é meio-campista e tem 24 anos. Até o fim da última temporada, ele que era o parceiro de Francesco, no Spezia, da Série B italiana. "Estamos incrivelmente orgulhosos hoje. Sebastiano tem grande habilidade técnica, e Francesco Pio evoluiu muito nos últimos dois anos. Ele teve uma temporada incrível na Série B no ano passado", compartilhou Salvatore.

Os três irmãos Esposito passaram pela base da Inter. Sebastiano foi o que acumulou mais empréstimos, passando por SPAL, Venezia, Basel, Anderlecht, Bari, Sampdoria e Empoli. Já Francesco passou duas temporadas no Spezia antes de voltar a Milão.

Cristian Chivu, que substitui Simone Inzaghi como técnico da Inter, já conhece os Esposito por trabalhos na categoria de base. Após a vitória sobre o Urawa, ele elogiou Francesco.

"Eu o conheço desde os 13 anos. Foi um privilégio treiná-lo quando criança, e agora vejo um jogador crescido, totalmente focado e ligado", disse. A partida contra os japoneses foi a pior apresentação da Inter no Mundial de Clubes, quando o time saiu perdendo e teve dificuldades para conseguir furar a defesa japonesa para virar.

Francesco Pio terminou a Série B de 2024/25 como artilheiro do torneio. Ele marcou 19 vezes em 39 jogos. O próximo passo para o garoto é a seleção, que recentemente fechou com o técnico Gennaro Gattuso. Sebastiano já apareceu na equipe principal, mas a última convocação que teve foi pelo time Sub-21.

"Foi especialmente estranho no começo me encontrar no espaço de uma semana, entre jogar os playoffs B com o Spezia e estar aqui no Mundial com todos esses grandes campeões por perto. Mas é um orgulho incrível estar aqui", disse o garoto, que fica no mesmo quarto que o irmão e, portanto, afirma "se sentir em casa".

É o caçula quem tem empolgado mais no futebol italiano. Ele já foi comparado a Luca Toni, em falas do diretor-técnico da Udinese, Federico Balzaretti, e do ex-técnico da Inter, Andrea Stramaccioni.

Com 1,91m, Francesco pode até parecer mais um centroavante grandalhão. Mas seu futebol é mais inteligente do que apenas físico. "Jogo com o meu corpo, protejo a bola e faço o time subir, o técnico me disse para explorar essas minhas qualidades", comentou após o duelo contra o River Plate.

Chivu explicou em entrevista após a vitória: "As pessoas acham que ele só é bom na área, mas não é. Ele é bom em todos os lugares, domina o duelo em todas as áreas do campo. Eu o conheço desde que ele era mais baixo do que eu: esta atuação é uma recompensa por sua inteligência".

O técnico promete que ainda vai testar os dois irmãos juntos. A verdade é que a Inter, vivendo uma certa reformulação após o baque na decisão da Champions, ainda não sabe como seguirá com os Esposito.

Havia expectativa de um novo empréstimo de Francesco, agora para um time da Série A. O bom desempenho dos dois no Mundial, porém, pode mantê-los em Milão.

A concorrência no ataque, porém, é dura. Além de Lautaro Martínez e Marcus Thuram, a Inter de Milão deve contar com Ange-Yoan Bonny, de 21 anos, vindo do Parma.

O iraniano Taremi tem propostas para deixar a Itália. Os dirigentes da Inter de Milão sonham ainda com o dinamarquês Rasmus Hojlund, que brilhou na Atalanta, mas que é afetado pelo contexto de crise do Manchester United, clube que defende há duas temporadas.