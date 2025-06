Dana White se rende a Topuria e o compara a Muhammad Ali: "Temos uma estrela"

Com a aposentadoria de Jon Jones e incerteza sobre o futuro de Conor McGregor, o Ultimate precisa de novas estrelas para ocupar o posto de 'rosto' da companhia. No último sábado (28), durante o UFC 317, em Las Vegas (EUA), um grande candidato para a vaga brilhou e se consolidou como um verdadeiro astro da nova safra do MMA mundial. E quem garante isso é Dana White, que se rendeu ao talento de Ilia Topuria e rasgou elogios ao novo campeão peso-leve (70 kg) da organização.

Acima de tudo, o presidente do UFC destacou a sequência recente de 'El Matador', que nocauteou Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles Oliveira nas últimas três rodadas. O triunfo sobre 'Do Bronx', inclusive, foi previsto por Topuria antes do combate. Ex-campeão peso-pena (66 kg) e agora dono do cinturão até 70 kg, o georgiano radicado na Espanha foi comparado por Dana White ao lendário pugilista Muhammad Ali, que também costumava projetar como venceria seus duelos antes mesmo de subir no ringue de boxe.

"Se você olhar para o que ele conquistou em suas últimas três lutas, essa noite (UFC 317) foi como a sua grande festa de apresentação. Subiu de categoria para ganhar outro título e fez isso de forma espetacular. Como um (Muhammad) Ali, dizendo: 'Vou nocauteá-lo no primeiro round' e nocauteando violentamente no primeiro round. Acho que essa noite foi a grande noite dele. Nós temos uma estrela em nossas mãos. Ele fez exatamente o que disse que faria. É um lutador completo. Trocação, solo, grappling, tudo. Esse garoto é uma estrela", destacou Dana, durante a coletiva de imprensa após o UFC 317, segundo transcrição do site 'MMA Fighting'.

Fenômeno esportivo e comercial

Com apenas 28 anos, Topuria tem tudo para 'furar a bolha' e, cada vez mais, ampliar seu legado como estrela da modalidade. Invicto no MMA com um cartel de 17-0, o georgiano radicado na Espanha pode ser um 'trunfo' do UFC para aquecer novamente o mercado consumidor europeu - assim como o irlandês Conor McGregor fez em seu auge. Para além disso, 'El Matador' comprova, rodada após rodada, ser o 'pacote completo' que a liga busca.

Dono de um estilo de luta empolgante e agressivo, Topuria nocauteou ou finalizou seus adversário em 15 de suas 17 lutas até então. Além disso, o especialista no boxe exala uma confiança acima da média e utiliza isso para provocar seus rivais com o tradicional 'trash talk'. Tais elementos o tornaram um verdadeiro fenômeno de popularidade, com mais de 10 milhões de seguidores somente no 'Instagram'.

