Cuiabá quer voltar ao G-4 da Série B e Paysandu foca em sair da lanterna

Duas partidas encerram a disputa da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Vindo de duas derrotas seguidas, o Cuiabá busca a reabilitação para voltar ao G-4. Do outro lado da tabela, o Paysandu corre atrás da terceira vitória seguida para enfim sair da lanterna.

Às 21h, o Cuiabá recebe o Botafogo-SP, na Arena Pantanal. Em baixa depois de derrotas para Novorizontino (3 a 0) e Coritiba (2 a 0), o time mato-grossense está fora do G-4, com 21 pontos. O time paulista, por sua vez, vem de vitória em cima da Chapecoense, por 1 a 0, e quer seguir se afastando da zona de rebaixamento e subindo na tabela. Atualmente, tem 13 pontos.

Antes, às 19h, Paysandu e Ferroviária se encontram no estádio da Curuzu, em Belém, onde ambos chegam em bons momentos. Embalado por vitórias em cima de Botafogo-SP, por 1 a 0, e no clássico contra o Remo, pelo mesmo placar, o time paraense quer sair da última colocação. Depois de somar seis pontos nas últimas duas rodadas, tem dez e está apenas um do vice-lanterna, Volta Redonda.

A Ferroviária, por sua vez, bateu o CRB, na rodada passada, também por 1 a 0, e está na parte intermediária da tabela com 18 pontos. Cinco de distância da zona de acesso e há cinco também do Z-4.

Confira os jogos desta segunda-feira da Série B:

19h

Paysandu x Ferroviária

21h

Cuiabá x Botafogo-SP