Cruzeiro renova com Lucas Silva por mais uma temporada

O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira a renovação do contrato de Lucas Silva. O antigo vínculo do volante era válido até o fim de 2026 e foi estendido até 2027.

Com 20 jogos disputados pela equipe mineira nesta temporada, o atleta de 32 anos se tornou capitão do time e tem cadeira cativa no time titular da Raposa. O volante também acumula dois gols e uma assistência desde o início do ano.

"Muito feliz de estar na minha casa!" ? Lucas Silva permanece para escrever mais páginas heroicas e imortais! ? pic.twitter.com/8z0w1Gq7qO ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) June 30, 2025

Cria da base do clube, Lucas Silva conquistou dois Campeonatos Brasileiros pelo Cruzeiro em sua primeira passagem pela equipe. Em seguida, atuou por Real Madrid e Olympique de Marselha.

Após jogar pelo clube francês, o volante retornou ao Cruzeiro e venceu duas Copas do Brasil com a Raposa. Em 2020 se juntou ao Grêmio, porém, em 2023, acertou seu retorno ao clube mineiro.

A próxima partida do Cruzeiro será contra o Grêmio, no dia 13 de julho, pela 13ª rodada do Brasileiro. O confronto acontece no Mineirão, a partir das 20h30.