Cruzeiro abre venda de ingressos para duelo contra o Grêmio

No retorno ao Mineirão, após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Cruzeiro irá enfrentar o Grêmio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As vendas dos ingressos do confronto para os torcedores foram abertas às 16h (de Brasília) desta segunda-feira.

O duelo pode valer a liderança do torneio para o time mineiro. Caso vença a equipe gaúcha, o clube irá depender de um empate ou derrota do Flamengo para assumir a ponta da tabela.

Vendas abertas para o jogo entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, pelo Brasileirão!! Contamos com a presença da Nação Azul para buscarmos três pontos importantes! Faça já seu cadastro facial para comprar o ingresso e entrar no estádio!

Cruzeiro (@Cruzeiro) June 30, 2025

As vendas nesta segunda-feira são exclusivas para torcedores do Clube Diamante, Cabuloso PCD, Cabuloso Max e Cabuloso Nível 3. No mesmo horário, nesta terça-feira, assinantes do Cabuloso Nível 2 terão acesso aos ingressos.

Na quarta-feira, a janela de vendas abre para assinantes do plano nível 1;. Já na quinta, sócios vinculados ao Time do Povo e Meu Cruzeiro poderão realizar suas compras do bilhete. Por último, na sexta-feira, a torcida geral e visitante irão ter acesso aos ingressos, também a partir das 16h.

A partida entre Cruzeiro e Grêmio, no dia 13 de julho, será válida pela 13ª rodada do Brasileiro. O confronto acontece no Mineirão, a partir das 20h30.

Confira valores dos ingressos para o duelo:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00



Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00



Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$85,00



Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00



Roxo (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00



Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00



Camarote Vermelho - Inteira: R$ 400,00 / Meia: R$ 200,00