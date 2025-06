Cristiano Ronaldo renova com Al-Nassr por R$ 1,3 bilhão por ano, diz jornal

Cristiano Ronaldo estendeu seu vínculo com o Al‑Nassr até 2027 e passa a receber 208 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por temporada, além de bônus e regalias exclusivas, segundo a Gazzetta dello Sport

O que aconteceu

O contrato renovado oferece a Ronaldo 208 milhões de euros (R$1,3 bilhão) por ano mais 30 milhões (R$ 192 milhões) em bônus. Ele também receberá 94 mil euros (R$ 600 mil) por gol, 46 mil euros (R$ 300 mil) por assistência, e até 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) se o clube conquistar a liga saudita.

O atacante contará com jatinho particular, três motoristas, dois chefs, quatro seguranças e três jardineiros custeados pelo clube. Ele tem ainda bônus para a Champions Ásia (7,7 milhões de euros) e Bota de Ouro (5 milhões de euros), além de 15% de participação no Al‑Nassr.

O valor engloba ainda 70 milhões de euros (R$ 447 milhões) de patrocínios com empresas árabes. O salário líquido equivale a cerca de R$ 45 por segundo, R$ 2,6 mil por minuto e R$ 3,8 milhões por dia.

Para deslocamentos rápidos, o clube disponibiliza um jato privado, com até 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em verba de uso.

Com 40 anos, o atleta afirmou acreditar no projeto saudita e destacou o nível da liga. Ele declarou: "Só quem nunca jogou aqui ou não entende nada de futebol diz que não está entre as cinco melhores do mundo".