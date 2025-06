Corinthians: Yuri Alberto avança em reabilitação e pode retornar em 20 dias

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está na reta final de recuperação de uma fratura no processo transverso da vértebra L1, contusão incomum no futebol. O jogador se lesionou na partida contra o Atlético-MG, em 24 de maio, e chegou a "assustar" seu estafe.

Tratamento nas férias e evolução rápida

Gustavo Jorge, fisiologista pessoal de Yuri Alberto, tem expectativa de que o camisa 9 retorne em aproximadamente 20 dias. O profissional físico trabalha com Yuri há pelo menos uma década.

Após o Yuri se apresentar no clube, se o novo exame for satisfatório, fatalmente ele vai estar pronto para uma próxima etapa. E aí, creio que, em 15 ou 20 dias, ele esteja apto para receber as cargas relacionadas ao jogo.

Gustavo Jorge, fisiologista de Yuri Alberto, ao UOL

A reabilitação foi dividida em etapas criteriosas, com foco na estabilização da dor, reparação tecidual e posterior retomada dos treinos físicos. A partir da quinta semana de recuperação, Yuri já realizava treinos completos, sempre com base no método de "dose e resposta" aplicado pelo profissional.

Estou muito feliz de estar voltando a fazer o que amo. Já consigo correr no campo, estou sem dores e me sentindo cada vez mais confiante. Agradeço a Deus, à minha família e a todos que torcem por mim nesse momento. Tenho trabalhado muito, todos os dias, para voltar o quanto antes e poder ajudar meus companheiros e o Corinthians dentro de campo.

Yuri Alberto, após retornar ao CT Joaquim Grava

Logo nos primeiros dias após a lesão, Yuri foi liberado para fazer o princípio do tratamento em casa, com Gustavo. Um diferencial decisivo no processo foi a estrutura montada pelo próprio jogador em casa. Ele tem uma espécie de "mini clube", com pista de sprint, piscina e equipamentos de fisioterapia e força, que permitiram a continuidade dos treinos mesmo durante os momentos mais delicados da recuperação.

O Corinthians atuou em sintonia com o trabalho de Gustavo, recebendo relatórios diários. Assim, o departamento médico e a clínica do fisiologista ajustavam o plano de recuperação conforme a evolução do atleta.

O clube faz um trabalho excepcional. O Corinthians talvez tenha uma das melhores, ou talvez o melhor estafe ali, de departamento médico e de estrutura para atender os atletas, equipamentos de alta tecnologia. A gente se preocupa muito com as cargas de treino. Isso é uma premissa básica de qualquer trabalho de gestão individual.

Gustavo Jorge

Inclusive, o jogador também recebeu treinamento durante as férias do elenco — o retornou dos treinos no CT aconteceu último sábabdo. A dedicação de Yuri é constantemente exaltada por sua equipe. Mesmo com histórico de outras lesões graves — como uma fratura na costela e uma cirurgia na vesícula no ano passado — ele foi o atleta que mais atuou pelo Corinthians em 2024.

Foi extremamente importante a conexão com o departamento médico, com a fisioterapia e com a preparação física do clube, para a gente trazer o melhor trabalho para o Yuri nesse momento das férias. Então, mandei um relatório para o Dr. André Jorge, que é o chefe do DM, para justamente passar as informações sobre o que o Yuri fez no período de férias. E eu também recebi informações, um feedback de como serão os processos daqui para frente. Essa conexão é muito importante. Quem se beneficia com essa conexão é o atleta e automaticamente o clube.

Gustavo Jorge

Lesão de Yuri 'assustou' estafe

No primeiro momento, tanto Yuri Alberto quanto seu estafe ficaram "muito assustados" com a gravidade e o local da lesão, uma vez que fraturas na coluna são situações sérias e demandam um protocolo de recuperação extremamente criterioso.

Gustavo Jorge enfatizou que essa foi uma das lesões mais desafiadoras que ele tratou — ao longo de sua carreira de 25 anos no futebol.